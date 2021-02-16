Haberler

Futbol Haberleri

Jürgen Klopp: Ara vermeye ihtiyacım yok

Jürgen Klopp: Ara vermeye ihtiyacım yok

Bu sezon Liverpool'da işler pek iyi gitmiyor. Menajer Jürgen Klopp ise yaptığı açıklamayla ayrılık iddialarını yalanladı.