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Jürgen Klopp: Ara vermeye ihtiyacım yok
Bu sezon Liverpool'da işler pek iyi gitmiyor. Menajer Jürgen Klopp ise yaptığı açıklamayla ayrılık iddialarını yalanladı.
- Haber Merkezi
- 16.02.2021 - 10:23
- Güncelleme : 16.02.2021 - 10:43
Premier Lig'de lider Manchester City'nin 13 puan gerisine düşen Liverpool'da, menajer Jürgen Klopp, takımın kötü performansından dolayı takımdan ayrılmayacağını ve durumu düzeltebileceğini söyledi.
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı RB Leipzig maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Alman çalıştırıcı, kötü giden takım performansının düzelmesi için hep birlikte savaşacaklarını söyledi.
"ARAYA İHTİYACIM YOK"
Jürgen Klopp, Liverpool'un başına geçtiğinden beri ilk kez üst üste oynadığı 10 maçta 2 galibiyet aldı ve Anfield'daki son 3 maçı kaybetti.
Alman çalıştırıcı takımdan ayrılmasına yönelik yapılan sprekülasyonlara, "Araya ihtiyacım yok." diyerek yanıt verdi.