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    Jürgen Klopp: Kocasını bekleyen eş gibi bekleyeceğiz

    Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk'in sakatlığıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 19:45
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    Jürgen Klopp: Kocasını bekleyen eş gibi bekleyeceğiz

    Premier Lig devi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, van Dijk'ın uzun sürecek sakatlığı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Premier Lig'de Everton oynanan maçta sakatlanan van Dijk, sezonu kapattı. Hollandalı stoperin, Everton kalecisi Pickford'la çarpışması sonrası ön çapraz bağları kopmuştu. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, bu büyük kayıp sonrası oyuncusu için açıklamalarda bulundu.

    Deneyimli Alman teknik direktör açıklamasında; "Van Dijk uzun süre aramızda olmayacak, bu kesin. Herhangi bir dönüş zamanı belirlemek istemiyoruz çünkü her oyuncunun iyileşme süreci birbirinden farklıdır." dedi.

    Jürgen Klopp: Kocasını bekleyen eş gibi bekleyeceğiz #1

    "POZİSYONU GÖRÜNCE ANLADIM"

    Klopp açıklamalarının devamında; "Kenardan pozisyonu gördüğümde, van Dijk'ın uzun süre aramızda olamayacağını anladım. Her zaman iletişimde olmaya devam edeceğiz. Van Dijk'ı kocasının hapisten çıkmasını bekleyen bir eş gibi bekleyeceğiz. Bu süreçte yapabileceğimiz en iyi şey, durumu onun için olabildiğince kolaylaştırmak olacak." dedi.

    Hollandalı stoper, Liverpool'un son dönemlerde elde ettiği büyük başarılarının anahtarlarından birisi olarak görülüyor. Bu sakatlık sonrası, kulübün sezonun geri kalanı için ciddi bir güç kaybı yaşadığında herkes hem fikir olmuş durumda...

    Jürgen Klopp: Kocasını bekleyen eş gibi bekleyeceğiz #2

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