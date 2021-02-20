Jürgen Klopp'un Galatasaray sözleri

Ozan Kabak'ın performansı hakkında konuşan Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, Galatasaray'ın büyüklüğüne de vurgu yaptı.

Liverpool'un Schalke 04'ten kadrosuna kattığı milli futbolcumuz Ozan Kabak, henüz 2. maçında gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmişti.

İngiliz ekibinin menajeri Jürgen Klopp, Ozan'ın önünün çok açık olduğunu belirtirken, Galatasaray'ın ise dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu söyledi.

Alman hocanın sözleri şu şekilde:

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ"

"Ozan Kabak'ın büyük bir potansiyeli var, 20 yaşında ve şimdiden tecrübeli. Kariyerinde şu ana kadar kolay bir yoldan geçmedi. İstanbul'dayken dünyanın en büyük takımlarından birinde oynadı ve hep puan tablosunun üst sıralarında yer aldı. Stuttgart, Schalke'de oynadı, maçları kazanmak için gerçekten savaştı. Bu da eğitim açısından gerçekten iyi bir şey."





"OYNADIĞI 2 MAÇTA DA İYİYDİ"

"Oynadığı 2 maçta da gerçekten iyiydi, kimlere karşı oynadığımızı da unutmayalım. Premier Lig'in 2. sırasındaki Leicester'a karşı oynadık, iyi hücumcuları olan bir takıma karşı oynadık. Şu ana kadar iyiydi, umarım böyle devam eder."

"UMUT VERİNİ GÖRÜNÜYOR"

"Ozan Kabak, daha kariyerindeki kolay bölüme gelmedi. Çok sıkı çalışmalı ki futbol eğitimi açısından bu iyi bir şey. Şu anda burada, gerçekten umut verici görünüyor."