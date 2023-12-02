Juventus çılgın maçta Monza'yı 90+4'te yıktı Juventus, Serie A'nın 14. haftasında konuk olduğu Monza'yı 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Monza, Juventus'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 90+2'de yediği gole rağmen 90+4'te bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı.

11'de Dusan Vlahovic ile penaltıdan yararlanamayan Juventus'un gollerini 12'de Adrien Rabiot ve 90+4'te Federico Gatti atarken Monza'nın tek sayısını 90+2'de Valentin Carboni kaydetti.

Kenan Yıldız oynamadı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte puanını 33'e yükselten Juventus ligin bir sonraki maç haftasında Napoli'yi, 18 puanda kalan Monza ise Genoa'yı konuk edecek.