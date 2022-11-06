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- Juventus - İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!
Juventus - İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus ile İnter mücadele edecek. Peki Juventus - İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın 11'leri...
- 06.11.2022 - 15:15
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Juventus ile İnter karşı karşıya gelecek.
Ligi yakından takip eden futbolseverler, heyecanlı karşılaşmanın detaylarını araştırıyor.
Peki Juventus - İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
Juventus - İnter maçı ne zaman?
Beklenen büyük karşılaşma, 6 Kasım Pazar günü saat 22:45'te gerçekleşecek.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Juventus - İnter maçı S Sports 2 ve S Sports Plus'ta yayınlanacak.
Juventus - İnter muhtemel 11'ler
Juventus
Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik
Inter
Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko