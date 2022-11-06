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    Juventus - İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

    İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus ile İnter mücadele edecek. Peki Juventus - İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın 11'leri...
    • 06.11.2022 - 15:15
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    Juventus - İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

    İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Juventus ile İnter karşı karşıya gelecek.

    Ligi yakından takip eden futbolseverler, heyecanlı karşılaşmanın detaylarını araştırıyor.

    Peki Juventus - İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

    Juventus - İnter maçı ne zaman?

    Beklenen büyük karşılaşma, 6 Kasım Pazar günü saat 22:45'te gerçekleşecek.

    Maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Juventus - İnter maçı S Sports 2 ve S Sports Plus'ta yayınlanacak.

    Juventus - İnter muhtemel 11'ler

    Juventus

    Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik

    Inter

    Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

    Juventus - İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11 ler! #1


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