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Juventus - İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

Juventus - İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus ile İnter mücadele edecek. Peki Juventus - İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın 11'leri...