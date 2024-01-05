Juventus, Kenan Yıldız'ı kadroda tutma kararı aldı Juventus, son dönemde gösterdiği performansla beğenileri toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmasını istemiyor.

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Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayan ve 18 haftası geride kalan İtalya Serie A'da topladığı 43 puanla ikinci sırada yer alan Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, son dönemdeki etkileyici performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Siyah-beyazlı takımın Serie A'da Frosinone'yi 2-1 mağlup ettiği maçta ilk kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, iyi performansını İtalya Kupası'nda da sürdürdü.

Kenan Yıldız, Juventus'un Salernitana'yı 6-1'le geçtiği son 16 turu maçında oyuna sonradan girip şık bir gole imza attı.

18 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrasında ise siyah-beyazlılar, yıldız adayını takımda tutma kararı verdi.

Takımda kalacak

Sky'da yer alan habere göre; Juventus'un daha önce takımdan ayrılabileceği haberleri çıkan genç oyuncuyu ara transfer döneminde bırakmama kararı aldığı belirtildi.

Juventus'un planları arasında Kenan Yıldız'a da yer verdiği ve genç oyuncuyu takımda tutma kararını Kenan Yıldız'a da bildirdiği aktarıldı.

İsmi İngiliz takımlarıyla anıldı

Genç oyuncunun adı, daha önce İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ve Arsenal gibi ekiplerle anılmıştı.

Sezon başından bu yana Juventus formasıyla 9 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.