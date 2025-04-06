Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'dan Kenan Yıldız'a övgüler

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A Milli Takımımız ve Juventus'un başarılı oyuncusu Kenan Yıldız'ın son dönemde talipleri artmaya başladı.

Özellikle İngiliz devleri Manchester United ve Liverpool'un izlediği Kenan'ı, takımı Juventus'un iyi bir teklif gelmedikçe bırakmaya niyeti yok.

KENAN YILDIZ'I ÖVDÜ

Kenan'ın hakkındaki transfer söylentileri devam ederken Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde Roma ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Hırvat teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu.

"GERÇEK ŞAMPİYONLAR ASLA TATMİN OLMAZ, YAPACAĞI ÇOK İŞ VAR"

Tudor, "Kenan Yıldız, kendisini futbola vermiş bir oyuncu. Yeteneği ortada ve hepimiz bunu görüyoruz. Her futbolcunun gelişmesinde ve çalışmasında istikrar olmalı, gerçek şampiyonlar asla tatmin olmaz. Hala yapacağı çok iş var ama başlangıç noktası çok iyi" ifadelerini kullandı.

7 GOL 4 ASİST

Tudor, Kenan'ın Roma maçında ilk 11'de olup olmayacağına yönelik sorunun ardından, "Göreceğiz" yanıtını verdi.

Juventus'ta bu sezon 42 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.