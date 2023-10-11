Juventus'ta bahis skandalı: Soruşturma altında Juventus'a Paul Pogba vakasının ardından bir başka darbe de Nicolo Fagioli'den geldi. İşte o iddia ve detayları...

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Doping yaptığı için ceza alan Paul Pogba vakasının ardından Juventus bir başka saha dışı olayla daha sarsılabilir: Nicolo Fagioli yasa dışı platformlarda online bahis oynadığı gerekçesiyle soruşturma altında.

Torino Savcılığı ve İtalya Futbol Federasyonu konuyla ilgili bir dosya açtı. Spor Adalet Yasası'nın 24. maddesinin ihlal edildiği doğrulanırsa, Juventus'un orta saha oyuncusu bu davalarda öngörüldüğü gibi en az üç yıl men cezası alma riskiyle karşı karşıya kalacak.

24. madde ne diyor?

Spor Adalet Yasası'nın 24. maddesi; 'federal sistemde yer alan kişilerin, yöneticilerin, üyelerin ve profesyonel sektörde yer alan kulüplerin üyelerinin, FIGC, FIFA ve UEFA çerçevesinde düzenlenen resmi maçlarla ilgili sonuçları hedef alan bahisleri doğrudan ya da dolaylı olarak, bu bahisleri almaya yetkili kişilerden dahi olsa, oynamalarını ya da kabul etmelerini' yasaklamaktadır.

Fagioli neden soruşturma altında?

İtalya'da kumar oynamak başlı başına bir suç değildir, ancak yasa dışı platformlarda oynamak suç.

Dahası, bir sporcunun, rolü ne olursa olsun, kendi branşı üzerine bahis oynaması yasak. Dava şu anda savcı Giuseppe Chine'nin elinde, Fagioli'nin bahis oynayıp oynamadığının ve oynadıysa ne üzerine oynadığının kanıtlanması gerekecek.

Soruşturma geçtiğimiz aylarda Torino Cumhuriyet Savcılığı tarafından online platformlarda bir bahis çetesi (spor ve diğer) hakkında açılmıştı. Şimdi bu konuya açıklık getirilmeye çalışılıyor. Fagioli, yıllarca men cezasına (3) ek olarak 25 bin euro veya daha fazla para cezasına da çarptırılabilir.