Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme İtalya Serie A ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzatmayı ve vaat olarak Kenan'a 10 numaralı formayı vermeyi düşünüyor.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'da 23 maç sonunda topladığı 53 puanla lider Inter'in arkasında ikinci sırada yer alan Juventus'ta iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon Avrupa kuplarında mücadele etmeyen siyah-beyazlılar, sezon başında sözleşmesini 2027 yılına dek uzattığı Kenan Yıldız için yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Yeni sözleşme teklifi yapılacak

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız ile 2029 yılına dek yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.

Haberde, Torino ekibinin 18 yaşındaki yıldız oyuncuya kısa süre içerisinde iyileştirilmiş yeni teklifini sunacağı belirtildi.

10 numaralı forma verilecek

Ayrıca haberde, Kenan Yıldız'a idolü olarak gördüğü Del Piero ile özdeşleşen 10 numaralı formanın verilmesinin planlandığı da dile getirildi.

Juventus'ta 15 maça çıktı

Bu sezon Juventus ile 15 resmi maça çıkan Kenan, 3 gollük performans sergiledi.

A Milli Takım formasını ise 3 kez giyen genç isim, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.