Kaan Ayhan: Allah'ın izniyle biz şampiyon olacağız

Haber Merkezi

Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, sakatlığı nedeniyle Bodrum FK maçının kadrosunda yer almadı.

Deneyimli futbolcu, mücadeleyi tribünden takip etti.

Kaan Ayhan, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada şampiyonluk için gelen soruya cevap verdi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Milli futbolcu, "Şampiyonluk için bir mesajın var mı?" sorusuna, "Allah'ın izniyle biz şampiyon olacağız." yanıtını verdi.

Kaan Ayhan, daha sonra tünelden çıkarak stadyumdan ayrıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 36 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.