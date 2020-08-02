Kaan Ayhan, Düsseldorf'tan ayrıldı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını ve İtalyan ekibiyle anlaştığını açıkladı.

2016 yılından bu yana Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, takımının bu sezon küme düşmesi üzerine kulüpten ayrılma kararı almıştı.

Bir süredir adı Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 25 yaşındaki savunmacı, yeni rotasının İtalya olduğunu açıkladı.

''İTALYA'DA YENİ KULÜBÜMDEYİM''

Kaan Ayhan, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte transfer haberlerini doğrulayarak, "Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an İtalya'da yeni kulübümdeyim. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bilgi açıklanacak. Harika dört yıl için Fortuna'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan, Bundesliga'dan düşen Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon oynadığı 34 maçta 2 gol atmıştı.

SASSUOLO'YA TRANSFER OLACAĞI SÖYLENİYORDU

25 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada anlaşmaya vardığı İtalyan ekibinin adını belirtmezken; Kaan Ayhan'ın daha önce Serie A ekiplerinden Sassuolo ile görüştüğü de belirtilmişti.