Kaan Ayhan, Galatasaray'da kalmak istiyor İtalyan ekibi Fiorentina'nın radarına giren Kaan Ayhan, Galatasaray'da kalmak istiyor.

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Galatasaray'da Okan Buruk'un jokeri Kaan Ayhan'a, İtalyan ekiplerinden Fiorentina transfer teklifi yaptı.

Tecrübeli futbolcunun, gelen teklifleri reddettiği ve kariyerine sarı-kırmızılılarda devam etmek istediği öğrenildi.

Bu sezon 45 maçta oynadı

Bu sezon 45 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya sezon başında 2.8 milyon euro ödemişti.