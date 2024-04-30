Kaan Ayhan, Galatasaray'da kalmak istiyor

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Galatasaray'da Okan Buruk'un jokeri Kaan Ayhan'a, İtalyan ekiplerinden Fiorentina transfer teklifi yaptı.
Tecrübeli futbolcunun, gelen teklifleri reddettiği ve kariyerine sarı-kırmızılılarda devam etmek istediği öğrenildi.
Bu sezon 45 maçta oynadı
Bu sezon 45 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya sezon başında 2.8 milyon euro ödemişti.
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