Kaan Ayhan: Hak eden kazandı Galatarasaray futbolcusu Kaan Ayhan, 2-0 kazandıkları maçın ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı.

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Süper Lig'de ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, rakibi Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Maçın ardından futbolcu Kaan Ayhan bazı açıklamalarda bulundu.

"Zor bir maçtı ama hak eden kazandı"

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Takımı tebrik etmek istiyorum. Kolay bir maç değildi. Özellikle ilk yarıda zor bir maçtı. Ama sonunda hak eden kazandı. Üst üste bu kadar maç oynamak ve 90 dakikada 1-0'ı tutmak ve sonrasında 2-0'ı atmak kolay iş değil. Asist için arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Ayrıca, "Bugün atmosfer olarak, taraftar, camia olarak çok iyi bir performans gösterdik. Taraftarların yardımıyla maçı almayı becerdik." ifadelerini kullandı.