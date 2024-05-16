Kaan Ayhan, ikinci kez baba oldu Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba olma sevincini yaşadı.

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Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala 24. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da takımın başarılı futbolcularından Kaan Ayhan, büyük bir sevinç yaşadı.

Stoper, sağ bek, sol bek ve ön libero bölgelerinde görev alabilen milli futbolcu, ikinci kez baba olma mutluluğuna sahip oldu.

"Kayla'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kaan Ayhan ve değerli eşi Aylin Betül Ayhan'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kaan ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kayla'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.

Ayhan çiftinin ilk çocukları Karan, 2022 yılında dünyaya gelmişti.