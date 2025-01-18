Kaan Ayhan: İstanbul'da pek rahat etmiyorum

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Süper Lig'de topladığı 51 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Kaan Ayhan, önemli açıklamalara imza attı.

Başarılı futbolcu, dikkat çeken bir röportaj verdi.

"İLERDE BİR FIRSAT ÇIKARSA KESİNLİKLE DEĞERLENDİREBİLİRİM"

Schalke'ye dönebileceğini söyleyen Kaan Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'a transfer olmadan önce Schalke'ye gitme ihtimalimi birçok kez değerlendirdim. O dönem yöneticilerle konuşmuştuk. Eğer bir şekilde bu transfer gerçekleşebilseydi ben 4-5 adım atmaya razıydım. Ama Schalke'nin durumu büyük bir transfer ücreti ödeyebilecekleri gibi değildi. İlerde bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendirebilirim.

"BASİT YAŞAMAYI TERCİH ETTİĞİMİ FARK ETTİM"

Basit yaşamı tercih ettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, şunları dedi:

Bu bir klişe olacak ve herkes bunu söylemeyi seviyor ama basit yaşamı tercih ettiğimi fark ettim. Artık Galatasaray ve milli takım sayesinde ihtişamı ve parıltıyı yaşayabiliyorum.

"İSTANBUL'DA PEK RAHAT ETMİYORUM"

Kaan Ayhan ayrıca, şu şekilde konuştu: