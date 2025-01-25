Kaan Ayhan: Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim

Galatasaray, Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor’u tek golle mağlup etti.

Müsabakanın ardından Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KRİTİK MAÇTI"

Mücadeleyi değerlendiren Ayhan, şunları dedi:

Çok kritik bir maçtı. Moralimizi yukarıda tutmak için önemliydi. İyi oynadık. Bazı pozisyonlarda şanslı olsak daha rahat bir maç olabilirdi. Mücadeleyi gösterdik. Taraftarın pozitif enerjisiyle, uzun zaman sonra kalemizde gol görmedik. Pozitif anlar vardı. Bu maçtan pozitif çıkaracağımız şeyler var. Önümüze bakıyoruz. Amsterdam'da çok önemli bir maç bizi bekliyor.