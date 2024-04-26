Kaan Ayhan: Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz

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Süper Lig'de 34. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanına giden Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek ligde liderliğini korumayı sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, Adana Demirspor deplasmanındaki galibiyeti değerlendirdi.

"Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz"

Karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yapan Kaan Ayhan, şu sözleri kullandı:

"Geçen sezon kış transfer döneminde geldim ve istediğim süreyi alamadım. Kalite çok yüksekti. Bu sezon da aynı. Bazen siz, bazen arkadaşınız yedek oturuyor. Takımda herkes aynı istek ve aynı arzuyu ortaya koyuyor. Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz. Bu şekilde 15 maçlık seri yakaladık."