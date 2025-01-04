Kaan Ayhan: Şampiyonluğu almak istiyorsanız, bu maçları kazanacaksınız

Süper Li̇g'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.
Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu.
"ÇOK ZOR BİR MAÇTI"
Kaan Ayhan, şunları dedi:
Çok zor bir maçtı, muhtemelen dışarıdan da belli olmuştur. İki takımı da tebrik etmek lazım. Avrupa Ligi temposunda bir maç oynandı. Süper Lig adına olumlu bir maçtı. Şampiyonluğu almak istiyorsanız, bu maçları kazanacaksınız. Son dakika kalemizde gol görebilirdik ama isteği, mücadeleyi göstererek kazandık.
"TARAFTARIN GAZIYLA BİZE BİR TEK KAZANMAK KALIYOR"
Deneyimli oyuncu, şu sözleri sarf etti:
Özel olarak çalışıyorum, umarım genç kardeşlerime örnek olmuşumdur. Herkes çok istekliydi. Taraftarın gazıyla bize bir tek kazanmak kalıyor. Herkes mücadele ediyor, saha içi ve sahada dışı. Sahaya yansıyor.
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