Kaan Ayhan: Şampiyonluğu almak istiyorsanız, bu maçları kazanacaksınız

Süper Li̇g'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu.

"ÇOK ZOR BİR MAÇTI"

Kaan Ayhan, şunları dedi:

Çok zor bir maçtı, muhtemelen dışarıdan da belli olmuştur. İki takımı da tebrik etmek lazım. Avrupa Ligi temposunda bir maç oynandı. Süper Lig adına olumlu bir maçtı. Şampiyonluğu almak istiyorsanız, bu maçları kazanacaksınız. Son dakika kalemizde gol görebilirdik ama isteği, mücadeleyi göstererek kazandık.