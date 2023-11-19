Kaan Ayhan: Taraftar evimizde hissettirdi A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Almanya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

A Milli Takım, Almanya ile karşılaştığı hazırlık maçında rakibini 3-2 yenerek tarihi bir zafere imza attı.

Milli Takımda Kaan Ayhan, Almanya deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kendimizi evimizde hissettirdiler"

"Çok önemli bir akşam geçirdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı tebrik ediyorum. Bu atmosferi yaratan taraftarlarımız... Kendimizi evimizde hissettirdiler. Çok mutluyuz. Galibiyeti aldık, 90 dakika boyunca mücadele gösterdik. Maça iyi başlamadık, ikinci yarıya da iyi başlamadık, zor duruma soktuk kendimizi ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Hem kendi adıma hem de takım arkadaşlarım adına çok mutluyum."

"Zor bir dönemdi ama toparladığımı düşünüyorum"

Ayrıca Ayhan şu cümleleri kurdu:



"Kolay bir dönem geçirmedim. Zor bir dönemdi ama toparladığımı düşünüyorum. Hak ederek milli takıma döndüğümü düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma daha çok yardım ederek geri dönüş yapmak istedim. Bu gece o konuda çok yardımcı oldum."

"Ders alıp, başarılı olmayı düşünüyoruz"

Milli oyuncu son olarak şöyle dedi: