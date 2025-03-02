Kaan Ayhan: Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar üst üste ikinci maçında sahadan beraberlikle ayrıldı
Galatasaraylı Kaan Ayhan, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HEPİMİZ ÜZGÜNÜZ"
Mücadeleyi değerlendiren Kaan, şunları dedi:
Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Kaybettiğimiz 2 puan ve oyundan dolayı... Özellikle 3-3'ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdi. 90 dakika istediğimiz performansı gösteremedik.
"ÇOK YANLIŞLAR OLDU"
Milli savunmacı, şu ifadeleri kullandı:
Bazı doğrular vardı ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Bu hafta çalışarak, daha iyi geri dönmek istiyoruz.
"TÜRKİYE MORALİMİZİN BOZULMASINI İSTİYOR"
Kaan Ayhan, sözlerini şöyle noktaladı:
Sinirliyiz, kazanamadık. Soğuk kanlı kalarak, analizi doğru şekilde yapmalıyız. Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor. Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Takım olarak mücadele edeceğiz. Hala lideriz ve 5 puan fark var. İyi olmayan şeyleri, iyileştireceğiz.
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