Kaan Ayhan: Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar üst üste ikinci maçında sahadan beraberlikle ayrıldı

Galatasaraylı Kaan Ayhan, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZ ÜZGÜNÜZ"

Mücadeleyi değerlendiren Kaan, şunları dedi:

Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Kaybettiğimiz 2 puan ve oyundan dolayı... Özellikle 3-3'ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdi. 90 dakika istediğimiz performansı gösteremedik.

"ÇOK YANLIŞLAR OLDU"

Milli savunmacı, şu ifadeleri kullandı:

Bazı doğrular vardı ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Bu hafta çalışarak, daha iyi geri dönmek istiyoruz.

"TÜRKİYE MORALİMİZİN BOZULMASINI İSTİYOR"

Kaan Ayhan, sözlerini şöyle noktaladı: