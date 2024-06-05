Kaan Ayhan: Üzgün değiliz, gidecek çok yolumuz var Kaan Ayhan, A Milli Takım'ın İtalya ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Ofansif aksiyonlarda daha başarılı olabilirdik. Üzgün değiliz ama daha gidecek çok yolumuz var." dedi.

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Kaan Ayhan, A Milli Takım'ın EURO 2024 öncesi özel maçta İtalya ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından açıklamada bulundu.

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "İlk gördüğüm anda Ozan iyi durumda değildi. İnşallah beklediğimiz sakatlık değildir. Umarım en kısa sürede sahalara döner." dedi.

"Üzgün değiliz, gidecek çok yolumuz var"

Karşılaşmayı değerlendiren Kaan, "Maçı çok ciddiye aldık. Son iki maçta öz güvenimiz bozulmuştu. Maçın gidişatına göre takım da ona göre bir özveriyle oynadı. Ofansif aksiyonlarda daha başarılı olabilirdik. Üzgün değiliz ama daha gidecek çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

"Benim için alışma maçıydı"

Milli oyuncu ayrıca, "Kulüpte sağ bek, burada orta saha oynadım. Pozisyon olarak orta saha benim evim. Bugün benim için de iyi bir başlangıç oldu hazırlık sürecine. Bu benim için alışma maçıydı. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Umarım turnuvada milletimize iyi bir milli takım izletiriz. Çok çalışıyoruz." diye konuştu.