Kaan Ayhan yerde kaldı, Galatasaray penaltı kazandı
Haber Merkezi

Galatasaray ile Göztepe Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Galatasaray penaltı kazandı.

HAKEM, DOĞRUDAN PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Dakikalar 8'i gösterdiğinde kullanılan kornerde top arka direğe sekti ve Djalma ile Kaan Ayhan kafa topuna çıktı.

Hakem Alper Akarsu, Djalma'nın hava topunda faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

Djalma pozisyonda sarı kart görürken Göztepeli futbolcular uzun süre bu pozisyona itiraz etti.

OSIMHEN GOLÜ BULDU

Topun başına gelen Victor Osimhen, 10. dakikada topu ağlara gönderdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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Emre Çalışkan
Editor