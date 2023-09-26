Kaan Ayhan: Zemin lehimize değildi Galatasaray'ın İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Kaan Ayhan, "Zemin de lehimize değildi. Çok şükür kazandık. Sonraki maçlarda da umarım 3 puanlar alırız" dedi.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk oldu.

Mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Maçta gol 42. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

"Zemin lehimize değildi"

Savunma oyuncusu, zemin hakkında konuşurken şunları dedi:

Öncelikle şu cümleyle başlayayım. Arka arkaya oynanan maçlarda en önemlisi kazanmak, bunu bugün başardık. Bazı pozisyonlarda özellikle atamadığımız gollerden dolayı sonlara doğru heyecanlandı bir maç. İstanbulspor için de bir umut oldu. En zor maçlar belki de bunlar. Zemin de lehimize değildi. Çok şükür kazandık. Sonraki maçlarda da umarım 3 puanlar alırız.

"Böyle devam etmek istiyoruz"

Kaan Ayhan, ayrıca şu sözleri sarf etti: