Kaan Ayhan'a 2 kata yakın zam yapıldı

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Hollanda deplasmanında, Torreira’nın yokluğunda orta alanda görev yapan ve ağır kalan Kaan’ın ikinci yarının başında beke geçmesiyle beraber aynı sorunu yaşaması pahalıya patladı.

Performansının yanı sıra kritik maçlarda atılmasıyla hedef haline gelen 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre önce beklediğinin çok üzerinde zam alması ise dikkat çekti.

ZAM ORANINA ŞAŞIRDI

Milliyet'in haberine göre; yerli futbolculara zam konusunun gündeme gelmesiyle beraber 30 yaşındaki futbolcunun ücretinde de ciddi artışa gidildi.

Buna göre yıllık 800 bin euroya oynayan Kaan, yapılan iyileştirmeyle ücretinin 1.2 milyon euroya çıkmasını beklerken, maaşının 1.5 milyon euroya çıkarılmasına şaşırdığı ortaya çıktı.

ELEŞTİRİLER BAŞLADI

Galatasaray’da yerli futbolculara zam meselesinde de sürecin iyi yönetilemediği eleştirileri başladı. Yunus ve Abdülkerim’in performanslarındaki dalgalanmalar da buna örnek gösterildi.