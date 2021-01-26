Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a: İtalya'dan almanız lazım

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kaan Ayhan, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Serie A'da Sassuolo takımında forma giyen Kaan Ayhan, Twitch canlı yayınında transfer hakkında konuştu.

Milli futbolcu, kendisine gelen ''Bugün de Galatasaray'a transfer oldun.'' şeklindeki yorumuna ''Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor.'' diye cevap verdi.

''İTALYA'DAN ALMANIZ LAZIM''

Kaan Ayhan, ayrıca ''Öyle yayından değil, gelip İtalya'dan almanız lazım.'' sözlerini kullandı.

Milli futbolcu yayının ilerleyen bölümünde bu sözlerinin şaka olduğunu ifade etti: "Teklif gelmedi ama gelse bile henüz yarım sezondur buradayım, çıkan haberler doğru değil. Sezonu kesinlikle Sassoulo'da bitireceğim. Ondan şüpheniz olmasın. Beni kimse aramadı yalnızca Şenol Hoca ile konuştum, hayır dememe bile gerek yok çünkü hiç ihtimali yok"

Sezon başında da Kaan Ayhan'ın ismi Galatasaray ile anılmış fakat genç savunma oyuncusu, 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olmuştu. Kaan Ayhan, İtalya'da bu sezon 15 maça çıkmıştı.

NİCKİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Fransa'ya A Milli Takım formasıyla 2 maçta 2 gol atan Kaan Ayhan'ın, oyundaki nickinin "Fransa'nın Kocası" olması da dikkat çekti.