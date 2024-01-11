Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a kötü haber! Sivasspor maçında yok

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı takıma kötü bir haber geldi.
Fenerbahçe maçında gördüğü kart nedeniyle Konyaspor maçını kaçıran ve dizinde yaşadığı ağrı nedeniyle Sivasspor karşısında riske edilmeyerek İstanbul'da kalan Sacha Boey'nin ardından Kaan Ayhan da sakatlık geçirdi.
Kaan yerine Ali Turap oynadı
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda kasığında ağrı hisseden milli oyuncu Kaan Ayhan, maç kadrosundan çıkarıldı.
Kaan'ın yerine ise sağ bek bölgesinde 18 yaşındaki genç futbolcu Ali Turap Bülbül forma giydi.
Ali Turap, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın son dakikalarında oyuna girmişti.
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