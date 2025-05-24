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Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Göztepe ile şampiyon Galatasaray karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında harika bir gol kaydedildi.
Dakikalar 70'i gösterdiğinde Kaan Ayhan'ın mükemmel golüyle Galatasaray deplasmanda öne geçti.
KAAN'DAN NEFİS FRİKİK GOLÜ
Sol iç kulvardan uzak mesafeden kullanılan serbest vuruşta Kaan Ayhan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden doksana gitti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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