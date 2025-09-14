Kaan Ayhan'ın maç sonu Barış Alper Yılmaz'a dedikleri gündem oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Mücadelede Barış Alper Yılmaz bir pozisyonda yanında boşta olan Ahmed Kutucu'ya pas vermek yerine kaleyi tercih etmiş, top kalecinin müdahalesiyle dışarı çıkmıştı.

Maç sonu Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz'ın yanına giderek, "Ver şunu Ahmed'ime o da sevinsin ya" dedi.

ARALARINDAKİ DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

Barış Alper Yılmaz ise "Görmedim" cevabını verdi.

Kaan Ayan da Barış Alper Yılmaz'a "Nasıl görmedin? O da sevinsin" diyerek sarıldı.

İşte o anlar...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)