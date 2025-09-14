Abone ol: Google News

Kaan Ayhan'ın maç sonu Barış Alper Yılmaz'a dedikleri gündem oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 2 golle geçti. Karşılaşmanın sonunda sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan arasında yaşanan Ahmed Kutucu diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 14.09.2025 14:11
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Mücadelede Barış Alper Yılmaz bir pozisyonda yanında boşta olan Ahmed Kutucu'ya pas vermek yerine kaleyi tercih etmiş, top kalecinin müdahalesiyle dışarı çıkmıştı.

Maç sonu Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz'ın yanına giderek, "Ver şunu Ahmed'ime o da sevinsin ya" dedi.

Barış Alper Yılmaz ise "Görmedim" cevabını verdi.

Kaan Ayan da Barış Alper Yılmaz'a "Nasıl görmedin? O da sevinsin" diyerek sarıldı.

