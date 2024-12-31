Kaan Şekul, Beşiktaş Futbol AŞ yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti

Haber Merkezi

Serdal Adalı'nın Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Hüseyin Yücel'i geçerek yeni başkan seçilmesinin ardından siyah-beyazlı takımda sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un istifa ettiğini KAP'a duyurdu.

"İSTİFA ETMİŞTİR"

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şöyle denildi: