Hangi maçları kaçıracaklar? İşte 4 büyüklerden Afrika Kupası'na gidecek isimler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika Uluslar Kupası başlıyor...

21 Aralık'ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den birçok oyuncu çağrıldı.

Peki 18 Ocak'ta sona erecek olan turnuvada 4 büyüklerden hangi isimler boy gösterecek?

Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi (Nijerya) ve El Bilal Toure (Mali), Afrika Kupası için milli takımlarına katıldı.

BEŞİKTAŞ'TA NDIDI VE TOURE YOK

Siyah-beyazlılar, bu iki oyuncudan ligde Rizespor ve Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde yararlanamayacak.

Oyuncuların kaçıracağı diğer maçlar, ülkelerinin turnuvadaki performansına göre netleşecek.

Süper Lig’de yoluna Antalya galibiyetiyle devam eden Galatasaray, Afrika Kupası sürecinde kritik bir döneme giriyor.

GALATASARAY'DA OSIMHEN, LEMINA VE JAKOBS...

Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen, Mario Lemina ve İsmail Jakobs turnuva nedeniyle yaklaşık bir ay takımdan ayrı kalacak.

Bu 3 isim ligde Kasımpaşa, Süper Kupa maçları başta olmak üzere birçok maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, 18 Ocak’ta Gaziantep FK ile oynayacağı maçın ardından kısa süre içinde Atletico Madrid, Karagümrük ve Manchester City ile karşılaşacak.

Oyuncuların sağlıklı şekilde dönmesi teknik heyetin en büyük beklentisi.

Teknik direktör Okan Buruk, bu süreçte özellikle hücum ve orta saha rotasyonu için alternatif planlar üzerinde çalışıyor.

FENERBAHÇE EN NESYRI VE NENE'DEN YOKSUN OLACAK

Fenerbahçe’de ise Youssef En-Nesyri (Fas) ve Dorgeles Nene (Mali), Afrika Kupası kadrosuna çağrıldı.

Bu nedenle iki futbolcu, ligde Konyaspor ve Eyüpspor, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'DA İSE OULAI VE ONUACHU

Trabzonspor’da Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı’na davet edildi. Paul Onuachu ise Nijerya’nın geniş kadrosunda yer alıyor.

Nijerya’nın nihai kadrosunu Perşembe günü açıklaması bekleniyor.

Afrika Kupası talimatnamesine göre oyuncular, en geç 15 Aralık’ta milli takım kamplarına katılmak zorunda.

Finale kadar ilerlenmesi halinde Trabzonspor’un şu maçlarda eksik kalması olası:

17 Aralık – Alanyaspor (Türkiye Kupası)

22 Aralık – Gençlerbirliği (Süper Lig)

5 Ocak – Galatasaray (Süper Kupa)

13 Ocak – İstanbulspor (Türkiye Kupası)

18 Ocak – Kocaelispor (Süper Lig)