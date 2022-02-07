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    Kaçak yayın yapan internet siteleri TFF'nin girişimleri ile kapatıldı

    Türk futbolunun değer kaybına yol açan konuların başında gelen korsan maç yayınlarına resmen yasak geldi. İnternet ortamında kaçak yayın yapan siteler, TFF'nin girişimleriyle kapatıldı.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 17:10
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    Kaçak yayın yapan internet siteleri TFF'nin girişimleri ile kapatıldı

    Bilindiği gibi 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a geçtiğimiz aralık ayında yapılan torba yasa değişikliği ile Ek-1 maddesi eklenmiş ve TFF Yönetim Kurulu erişim engeli kararı almak için yetkilendirilmişti.

    Bu kapsamda, TFF tarafından hukuka aykırı olarak internet ortamında maç yayınları yaptığı tespit edilen siteler için yasal işlem başlatılarak yasa dışı yayınlarının önüne geçildi.

    Kaçak yayın yapan internet siteleri TFF nin girişimleri ile kapatıldı #1

    İNTERNET SİTELERİ ENGELLENDİ

    Yayıncı kuruluşun başvurularını değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, hafta sonu oynanan Süper Lig ve diğer maçlarla ilgili ilk kez resmi bir girişim yaptı ve ihlalde bulunan çok sayıda site için erişim engeli getirilmesi kararını alarak, bu kararını uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcılar Birliği'ne (ESB) iletti.

    Kanun kapsamında yetkili olan ESB tarafından, her geçen gün Türk futbolunun değer kaybına yol açan ve Türk futbolunu maddi zarara uğratan kaçak maç yayını yapan internet sitelerine erişimler hemen engellendi.


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