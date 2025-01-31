Kacper Kozlowski: Galatasaray'a karşı 3 puan almak için sahaya çıkacağız

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı.

Top sürme çalışmaları ile devam eden idman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

"3 PUAN ALMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Antrenman öncesi ligde oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 21 yaşındaki Kacper Kozlowski, şunları dedi:

Bizim için iyi bir maç, büyük bir maç olacak. Galatasaray'a karşı evimiz oynayacağız. Bu maçtan 3 puan almak için sahaya çıkacağız.

"SAMSUN MAÇINDA TAKIM OLARAK DA İYİ ŞEYLE YAPAMADIK"

Ligde son oynanan Samsunspor maçı ile ilgili de konuşan Polonyalı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Samsun maçında sadece bireysel değil takım olarak da iyi şeyler yapamadık maalesef. Bir şeyler eksikti oyunda. Zaten ben de 45 dakika oyunda kaldım. Ama bu hafta boyunca dersimize iyi bir şekilde çalıştık. Ve bu maçı kazanmak istiyoruz.

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan genç 10 numara Kozlowski, şu şekilde konuştu:

Tabii şunu söylemek istiyorum. Taraftarlarımızın desteği tabii ki bizim için çok önemli. Sadece içerideki maçlarda değil deplasmandaki maçlarda da çok önemli. Onların yanımızda olması bizim için gerçekten önemli. Ama bizlerin de tabii ki iyi bir futbol oynayarak onları daha da stada çekmemiz gerekiyor.

"AGRESİF OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Maçlarda çok kart görmesi ile ilgili soruya da cevap veren Kozlowski, şu şekilde konuştu: