Kader arkadaşları Morais ve Mourinho bu kez karşı karşıya

DHA

Süper Lig'de milli aranın ardından cuma günü evinde şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Jose Morais, yıllarca beraber çalıştığı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya bu kez rakip olacak.

Avrupa'nın dev kulüplerinde adeta kader birliği yapan ve büyük başarılara imza atan iki Portekizli ilk defa birbirlerine karşı kazanma mücadelesi verecek.

İLK OLARAK PORTO'DA GÖREV ALDILAR

Teknik direktörlük kariyerine Benfica'da genç takımı çalıştırarak başlayan Jose Morais, ilk olarak Porto'da Mourinho ile birlikte görev yaptı.

Porto'nun başına 23 Ocak 2002'de geçen Mourinho'nun ekibinde Morais asistan olarak çalıştı.

Porto, o sezon önce Portekiz'de lig şampiyonluğunu, ardından UEFA Kupası'nı kazandı.

O sezon sonu Porto'dan ayrılan Morais, bu kez 2009 yılında Mourinho'nun yardımcısı olarak İtalyan temsilcisi Inter'e geldi.

İki teknik adam 2009-2010 sezonunda Inter'le çok büyük başarı elde etti.

Inter, o sene Serie A ve İtalya Kupası'nı havaya kaldırırken, Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşıp 38 yıl sonra Mourinho liderliğinde Avrupa kupası kazandı.

KUPALARA DOYDULAR

Inter'le tarihi başarılara imza atan ikili ertesi sezon dünya devi Real Madrid'e imza attı.

Real Madrid'de 1 kez La Liga şampiyonluğunu kazanan Mourinho ve Morais'in rotası 2013-2014 sezonunda İngiltere oldu.

Chelsea'de ikinci dönemini geçiren Mourinho, o sezon Morais'le birlikte Şampiyonlar Ligi yarı finali gördü.

Morais o sezonun ardından Jose Mourinho ile yollarını ayırıp teknik direktörlük yapmaya başladı.

MÜTHİŞ ÇIKIŞ YAKALADI

Suudi Arabistan'da Eş Şebab takımını çalıştıran 59 yaşındaki Morais, 2016 yılında ise ülkemize gelerek Antalyaspor'un başına geçti.

9 yıl sonra Türkiye'ye dönen Morais, 22'nci hafta sonunda Volkan Demirel'in yerine Bodrum FK'nın başına geçti.

Yeşil-beyazlılarla müthiş bir çıkış yakalayan deneyimli teknik adam, 6 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası'nda yenilgi yüzü görmedi.

Morais yönetiminde gol dahi yemeyen Bodrum FK, toplamda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Küme düşme hattından çıkıp, kupada da çeyrek finale yükselen Ege temsilcisi bambaşka bir seviyeye geldi.

"KENDİSİ AİLEMDEN BİRİ"

Jose Morais, daha önce Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamada, "O benim ailemden biri" ifadelerini kullandı.

Yıllarca kendisiyle çalıştığını belirten Morais, "Ben Mourinho ile çalıştım ve çok şey öğrendim. Çok sevdiğim ailemden birisi gibi. Onunla her zaman karşılaşmak ve oynamak gururdur. Ona karşı oynadığınız zaman bir şeyler öğrenirsiniz. Çok büyük bir teknik direktör. Profesyonel olarak bugün buradaysam onun da payı büyük" cümlelerini kullandı.

BİLETLER EN UCUZ 2500 TL

Süper Lig'de 28 Mart Cuma günü saat 20.30'da 4 bin 243 kapasiteli Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak Bodrum FK-Fenerbahçe maçının biletleri genel satışa çıktı.

Bilet fiyatları VIP 15 bin TL, maraton tribün 5 bin TL, kale arkaları ise 2500'er TL olarak belirlendi.

Konuk Fenerbahçe taraftarları takımlarının deplasman tribün yasağı nedeniyle maçı statta izleyemeyecek.