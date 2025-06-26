Kader Hançar, Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente'ye transfer oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularından Kader Hançar, Meksika'ya transfer oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli futbolcu, Meksika Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente'yle anlaşmaya vardı.

BEYLERBEYİ'NDE OYNUYORDU

Son olarak Beylerbeyi forması giyen Kader Hançar, milli takımın İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan ile oynadığı maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Daha önce İzlanda'nın HK Vikingur ve İspanya'nın Osasuna ekiplerinde de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.