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    Kadıköy, Fenerbahçe'ye 'deplasman' oldu

    Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de çıktığı 14 maçta sadece 7 galibiyet alabildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 10:43
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    Kadıköy, Fenerbahçe'ye 'deplasman' oldu

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi performanslarından birini sergilerken, Kadıköy'de ise tam tersi bir senaryo yaşıyor.

    KADIKÖY'DE 5 YENİLGİ

    Bu sezon 13 deplasmandan 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplarken, Kadıköy'de ise 14 maçta 5 kez yenildi ve 23 puanda kaldı.

    İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de aldığı sonuçlar:

    0-0 Hatayspor
    2-1 Karagümrük
    3-1 Trabzonspor
    0-2 Konyaspor
    3-4 Beşiktaş
    0-3 Yeni Malatyaspor
    4-1 Başakşehir
    2-1 Alanyaspor
    3-1 Ankaragücü
    3-0 Kayserispor
    1-0 Rizespor
    0-1 Galatasaray
    0-1 Göztepe
    1-1 Antalyaspor

    Kadıköy, Fenerbahçe ye deplasman oldu #1

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