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Kadıköy, Fenerbahçe'ye 'deplasman' oldu
Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de çıktığı 14 maçta sadece 7 galibiyet alabildi.
- Haber Merkezi
- 05.03.2021 - 10:22
- Güncelleme : 05.03.2021 - 10:43
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi performanslarından birini sergilerken, Kadıköy'de ise tam tersi bir senaryo yaşıyor.
KADIKÖY'DE 5 YENİLGİ
Bu sezon 13 deplasmandan 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplarken, Kadıköy'de ise 14 maçta 5 kez yenildi ve 23 puanda kaldı.
İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de aldığı sonuçlar:
0-0 Hatayspor
2-1 Karagümrük
3-1 Trabzonspor
0-2 Konyaspor
3-4 Beşiktaş
0-3 Yeni Malatyaspor
4-1 Başakşehir
2-1 Alanyaspor
3-1 Ankaragücü
3-0 Kayserispor
1-0 Rizespor
0-1 Galatasaray
0-1 Göztepe
1-1 Antalyaspor