Kadıköy, Fenerbahçe'ye 'deplasman' oldu

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de çıktığı 14 maçta sadece 7 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi performanslarından birini sergilerken, Kadıköy'de ise tam tersi bir senaryo yaşıyor.

KADIKÖY'DE 5 YENİLGİ

Bu sezon 13 deplasmandan 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplarken, Kadıköy'de ise 14 maçta 5 kez yenildi ve 23 puanda kaldı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de aldığı sonuçlar:

0-0 Hatayspor

2-1 Karagümrük

3-1 Trabzonspor

0-2 Konyaspor

3-4 Beşiktaş

0-3 Yeni Malatyaspor

4-1 Başakşehir

2-1 Alanyaspor

3-1 Ankaragücü

3-0 Kayserispor

1-0 Rizespor

0-1 Galatasaray

0-1 Göztepe

1-1 Antalyaspor