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Kadıköy galibiyeti Galatasaray'a yine yaramadı

Kadıköy galibiyeti Galatasaray'a yine yaramadı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki galibiyetin ardından düşüşe geçmiş, şampiyonluktan olmuştu. Bu sezon da aynısı oldu.