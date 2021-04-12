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    Kadıköy galibiyeti Galatasaray'a yine yaramadı

    Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki galibiyetin ardından düşüşe geçmiş, şampiyonluktan olmuştu. Bu sezon da aynısı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 10:56
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    Kadıköy galibiyeti Galatasaray'a yine yaramadı

    Son 6 haftada 13 puan kaybeden Galatasaray'ın zirveden kopuş hikayesi, geçen sezonu hatırlatıyor. 2019-20 sezonunda iyi bir devre arası kampı geçiren sarı-kırmızılı takım, içerisinde Kadıköy'de 3-1'lik derbi zaferini barındıran 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

    Mart ayında peş peşe gelen iki beraberlikle havası bozulan Galatasaray, pandemi sonrasında toparlanamadı ve zirveden ilk 5 dışına indi.

    Kadıköy galibiyeti Galatasaray a yine yaramadı #1

    MART AYINDA İSTATİSTİKLER DİBE VURDU

    Bu sezon da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı takımın iyi gidişatı, mart ayında son buldu. Ankaragücü yenilgisi ile başlayan kötü seride son darbeyi Karagümrük vurdu.

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