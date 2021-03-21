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Kadıköy Panteri Pancu'dan derbi paylaşımı
4-3'lük unutulmaz maçta kaleye geçen ve 'Kadıköy Panteri' lakabını alan Daniel Pancu, derbi öncesi siyah-beyazlı futbolculara başarılar diledi.
- Haber Merkezi
- 21.03.2021 - 12:04
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide, Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maç öncesi siyah-beyazlıların eski Rumen golcüsü Daniel Pancu'dan derbi paylaşımı geldi.
Pancu, 2005'te Beşiktaş'ın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisinde kaleye geçtiği bir fotoğrafı kullanarak, "Bugün bir zaferle neredeyse şampiyonuz! Haydi kartallllllllll" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım: