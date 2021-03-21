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    Kadıköy Panteri Pancu'dan derbi paylaşımı

    4-3'lük unutulmaz maçta kaleye geçen ve 'Kadıköy Panteri' lakabını alan Daniel Pancu, derbi öncesi siyah-beyazlı futbolculara başarılar diledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 12:04
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    Kadıköy Panteri Pancu'dan derbi paylaşımı

    Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide, Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maç öncesi siyah-beyazlıların eski Rumen golcüsü Daniel Pancu'dan derbi paylaşımı geldi.

    Pancu, 2005'te Beşiktaş'ın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisinde kaleye geçtiği bir fotoğrafı kullanarak, "Bugün bir zaferle neredeyse şampiyonuz! Haydi kartallllllllll" ifadelerini kullandı.

    İşte o paylaşım:

    Kadıköy Panteri Pancu dan derbi paylaşımı #1

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