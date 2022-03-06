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    Kadıköy, Trabzonspor maçında kapalı gişe

    Sezonun en önemli karşılaşmalarından biri bu akşam Kadıköy’de oynanıyor. Lider Trabzonspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de tüm biletler 2 saat içinde tükenirken taraftarlar maç saatini bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 09:31
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    Kadıköy, Trabzonspor maçında kapalı gişe

    Süper Lig ’de 28. hafta mücadelesinde dev bir mücadele oynanacak. Kadıköy’de bu akşam saatler 19.00’u gösterdiğinde Fenerbahçe ile Trabzonspor 3 puan için sahaya çıkacak.

    Sarı-lacivertli takım, 1997’de beri evinde hiçbir lig mücadelesinde yenilmedi. Bu 25 yıllık süre zarfında sadece bir kez 2020 yılında Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu serisini sürdürmek istiyor. Bu noktada da taraftarlar büyük önem taşıyor.

    Kadıköy, Trabzonspor maçında kapalı gişe #1

    UZUN ZAMAN SONRA KAPALI GİŞE

    Sarı-lacivertli taraftarlar da kritik mücadele için adeta geri sayıma geçmiş durumda. Maçın biletleri çıktığı andan itibaren 2 saat içinde tükendi. Bu akşam oynanacak karşılaşma Kadıköy’de kapalı gişe olacak.

    Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe taraftarları bir maç için bütün biletleri bitirdi. Zaten hafta içerisinde taraftar grupları bir araya gelerek, Trabzonspor maçı için birlikte hareket etme kararı aldı.

    Kadıköy, Trabzonspor maçında kapalı gişe #2

    Taraftarlar bu maçı ayrı bir noktada görüyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda kaybedilen 3-1’lik maçın üzüntüsü ve son yıllardaki ezeli rekabetin etkisiyle tribünlerde yoğun bir atmosfer bekleniyor.

    Kombinelerle beraber Kadıköy’de 45 bin 442 adet biletin bittiği belirtiliyor.


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