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    Kadıköy'de 50 bin taraftar olacak

    Fenerbahçe taraftarı Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletler zaten kısa sürede tükenmişti. Bu akşam nefeslerin kesileceği dev derbide 50 bin izleyici olacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 11:04
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    Kadıköy'de 50 bin taraftar olacak

    Sarı-lacivertliler'de taraftarlar, Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletler zaten kısa sürede tükenmişti.

    Bu akşam nefeslerin kesileceği dev derbide ülker Stadı'nda 50 binin üzerinde seyirci olması bekleniyor.

    Yeni bir seri için destek verilecek

    Aslan'a karşı 20 yıllık yenilmezlik serisi 2020'da sona eren ve ezeli rakibini sahasındaki son 4 lig maçında da deviremeyen Kanarya'da tribünler, yeni bir serinin başlangıcı için stadı doldurarak, takıma büyük destek verecek.

    Kadıköy de 50 bin taraftar olacak #1


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