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Kadıköy'de 50 bin taraftar olacak

Kadıköy'de 50 bin taraftar olacak

Fenerbahçe taraftarı Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletler zaten kısa sürede tükenmişti. Bu akşam nefeslerin kesileceği dev derbide 50 bin izleyici olacak.