Kadıköy'de Altay Bayındır'a pet şişesi fırlatılan anlar kamerada Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, yediği hatalı golün ardından tribündeki bazı holiganların taşkınlığıyla şoke oldu. Tribünden atılan pet şişe kafasına isabet eden genç file bekçisinin moralinin bozulduğu görüldü. O anlar kamerada...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Fenerbahçe'de son dönemde eleştirilerin hedefinde olan Altay Bayındır, son oynanan Gaziantep FK maçında yediği hatalı golle taraftarları kızdırdı. Tepkisini abartan bazı holiganlar ise kendi kalecilerine pet şişesi fırlattı. 25 yaşındaki futbolcu ise kafasına isabet eden su şişesi sonrası topu yere vurarak isyan etti. Morali bozuldu Bu anlar kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Morali oldukça bozuk olduğu bilinen Altay'ın kısa süre içerisinde başka takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Gözden Kaçmasın Altay Bayındır'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi Haberin Detayları