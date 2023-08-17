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Fenerbahçe'de son dönemde eleştirilerin hedefinde olan Altay Bayındır, son oynanan Gaziantep FK maçında yediği hatalı golle taraftarları kızdırdı.
Tepkisini abartan bazı holiganlar ise kendi kalecilerine pet şişesi fırlattı. 25 yaşındaki futbolcu ise kafasına isabet eden su şişesi sonrası topu yere vurarak isyan etti.
Morali bozuldu
Bu anlar kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Morali oldukça bozuk olduğu bilinen Altay'ın kısa süre içerisinde başka takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.