Kadıköy'de görsel şölen

Süper Lig'in 14. haftasında merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden önce Kadıköy'de müthiş bir görsel şölen yaşandı.
Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesi erken saatlerde tribünleri doldururken, Galatasaraylı oyuncular sahaya çıktığı anda müthiş bir atmosfer ortaya çıktı.
GALATASARAYLI OYUNCULARIN SAHAYA ÇIKIŞIYLA BAŞLADI
Galatasaraylı oyuncuların sahaya çıktığı anda Fenerbahçe tribünlerinden sarı-lacivert şeritler halinde dumanlar yükseldi ve tribünler sarı-lacivert renklere boğuldu.
İşte o anlar...