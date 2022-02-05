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    Kadıköy’de istifa protestosu

    Kadıköy’de istifa protestosu

    enerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç’u, Başakşehir müsabakasının 60. dakikasında istifaya davet etti.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 20:48
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 21:17
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    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir.

    Mücadelenin 61. dakikasında Başakşehir'in bulduğu golün ardından taraftarlar yönetimi protesto etti.

    "SÖYLESENE ALİ BAŞKAN..."

    Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

    Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a tepki göstererek, tribünlerden, ‘Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor’ tezahüratlarında bulundu.

    Kadıköy’de istifa protestosu #1


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