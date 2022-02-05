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Kadıköy’de istifa protestosu
enerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç’u, Başakşehir müsabakasının 60. dakikasında istifaya davet etti.
- İHA
- 05.02.2022 - 20:48
- Güncelleme : 05.02.2022 - 21:17
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir.
Mücadelenin 61. dakikasında Başakşehir'in bulduğu golün ardından taraftarlar yönetimi protesto etti.
"SÖYLESENE ALİ BAŞKAN..."
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi.
Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a tepki göstererek, tribünlerden, ‘Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor’ tezahüratlarında bulundu.