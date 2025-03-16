Haber Merkezi
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Maçın ardından ise kısa süreli bir gerginlik ortaya çıktı.
TARTIŞMA ÇIKTI
Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, tartışma yaşadı.
İki takım futbolcuları araya girdi ve tartışmanın büyümesine engel oldu.
Tartışmanın ardından güvenlik güçleri de sahaya girdi ve önlem aldı.
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