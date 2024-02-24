Kadıköy'de son dakikada penaltı kararı! Batshuayi golü buldu

ensonhaber.com
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 2-1'lik skorla kazanarak kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Bu maça ise sonucu doğrudan etkileyen penaltı kararı damgasını vurdu.
Müsabakanın uzatma dakikalarında, Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu.
Penaltı kararı çıktı
Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemedi. Batshuayi, dönen topu ağlara gönderdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış