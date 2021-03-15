Kadıköy'de tribünlere fidan koyuldu

Fenerbahçe Kulübü, Orman Haftası'nda dikilecek fidanları, dün oynanan Gençlerbirliği maçında tribünlere koydu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Sarı-lacivertliler, ligin son sırasında yer alan Başkent ekibine 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

ORMAN HAFTASI'NDA DİKİLECEK

Bu karşılaşmada kale arkası tribününde yer alan fidanlar ise dikkat çekti. Fenerbahçe Kulübü, sağlık çalışanlarına duyulan minneti göstermek için Orman Haftası'nda dikilecek olan fidanları tribünde sergiledi.

Yapılan açıklamada, “Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası’nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

TARAFTARLARDAN GÜLDÜREN CAPS

Öte yandan fidanların fotoğrafını paylaşan taraftarlar, "Şampiyonluk beklerken ağaç olduk" şeklinde espri yaptı.