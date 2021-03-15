Euro
9.0023
-0.58%
Dolar
7.5368
-0.4%
Altın
418.98
-0.09%
Borsa
1.561
0.25%
Bitcoin
440.194
-4.03%
EXEN Coin
14.01
-1.33%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C
    Kadıköy'de tribünlere fidan koyuldu

    Kadıköy'de tribünlere fidan koyuldu

    Fenerbahçe Kulübü, Orman Haftası'nda dikilecek fidanları, dün oynanan Gençlerbirliği maçında tribünlere koydu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

    Sarı-lacivertliler, ligin son sırasında yer alan Başkent ekibine 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

    Kadıköy de tribünlere fidan koyuldu #1

    ORMAN HAFTASI'NDA DİKİLECEK

    Bu karşılaşmada kale arkası tribününde yer alan fidanlar ise dikkat çekti. Fenerbahçe Kulübü, sağlık çalışanlarına duyulan minneti göstermek için Orman Haftası'nda dikilecek olan fidanları tribünde sergiledi.

    Yapılan açıklamada, “Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası’nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

    TARAFTARLARDAN GÜLDÜREN CAPS

    Öte yandan fidanların fotoğrafını paylaşan taraftarlar, "Şampiyonluk beklerken ağaç olduk" şeklinde espri yaptı.

    Kadıköy de tribünlere fidan koyuldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir