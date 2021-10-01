Kadıköy'de Valbuena'ya özel karşılama

Olympiakos formasıyla yeniden Kadıköy'de sahaya çıkan Mathieu Valbuena alkışlarla karşılandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbunea, Olympiakos formasıyla yeniden Ülker Stadyumu'na çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bir zamanlar formalarını giyen Mathieu Valbuena'yu tribünlere çağırdı.





"NE GECEYDİ AMA..."

37 yaşındaki deneyimli futbolcu, tezahüratlar üzerine tribünleri selamladı.

Fransız yıldız maçın ardından ise kişisel Instagram hesabından karşılaşmayla ilgili paylaşım yaptı. Valbuena paylaşımında, "Ne geceydi ama. Bu güzel karşılama için teşekkürler Kadıköy" sözlerini kullandı.





BAZI TARAFTARLAR ELEŞTİRDİ

Ayrıca bazı Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına "Rakip oyuncuya sevgi seli, kendi oyuncumuza ıslık. Yakışmıyor." gibi yorumlar yaparak stattaki seyircileri eleştirdi.



