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    Kadıköy'de 'Yönetim istifa' sesleri

    Kadıköy'de 'Yönetim istifa' sesleri

    Fenerbahçe'nin Kayserispor'u ağırladığı maçta, taraftarlar yenilen ikinci golün ardından yönetimi protesto etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 20:31
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 21:26
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    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor...

    İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da istediği golü bulamadı.

    Kayserispor'da 61. dakikada sahneye çıkan Gavranovic, farkı ikiye çıkardı.

    TARAFTARLAR YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ

    İkinci golün ardından Fenerbahçe taraftarı, yönetimi protesto etti.

    Sarı-lacivertli taraftarlar, hep bir ağızdan, "Yönetim istifa." sloganları attı.

    Fenerbahçe, Kadıköyde son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

    Kadıköy'de 'Yönetim istifa' sesleri ViDEO

    Kadıköy de Yönetim istifa sesleri #1

    Kadıköy de Yönetim istifa sesleri #2

    Kadıköy de Yönetim istifa sesleri #3

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