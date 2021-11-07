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Kadıköy'de 'Yönetim istifa' sesleri
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u ağırladığı maçta, taraftarlar yenilen ikinci golün ardından yönetimi protesto etti.
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 20:31
- Güncelleme : 07.11.2021 - 21:26
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor...
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da istediği golü bulamadı.
Kayserispor'da 61. dakikada sahneye çıkan Gavranovic, farkı ikiye çıkardı.
TARAFTARLAR YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ
İkinci golün ardından Fenerbahçe taraftarı, yönetimi protesto etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, hep bir ağızdan, "Yönetim istifa." sloganları attı.
Fenerbahçe, Kadıköyde son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.
Kadıköy'de 'Yönetim istifa' sesleri ViDEO