Kadıköy'deki son 10 derbide rekabet göze çarpıyor Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçında karşılaşacak. Bu dev düello öncesinde ise Kadıköy'de oynanan maçlar dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan son 10 maçın 4'ünü Fenerbahçe 3'ünü Galatasaray kazanırken 3 müsabaka beraberlikle sona erdi.

İHA

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Galatasaray’ı konuk edecek.

2023-2024 sezonuna galibiyet serileriyle başlayan iki takım zirve yarışını kıyasıya sürdürürken, derbi öncesi iki takım da aynı puanda yer alıyor.

Ezeli rakipler 16 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puan topladı. Fenerbahçe averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe geçen sezon 2 maçı da kaybetti

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kaybeden Fenerbahçe, rakibi karşısında lig tarihinde üst üste 3 mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-lacivertliler, 23 Nisan 2017’de kazandığı lig maçı sonrası 21 Kasım 2021’e kadar 8 lig maçında galibiyet hasreti yaşadı.

Bu süreçte oynanan karşılaşmaların 6’sı berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon iki müsabakada da sarı-kırmızılılar sahadan 3-0’lık skorlarla galip ayrıldı.

Fred ve Mert Hakan cezalı

Ligin 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 4-3’lük galibiyet elde ederken, müsabakayı 9 kişi tamamladı.

Müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

2020 yılına kadar 20 yıl sahasında rakibine kaybetmedi

Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a 2000’li yıllarda büyük bir üstünlük kurdu. 22 Aralık 1999’da sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, daha sonra 20 yılı aşkın süre ezeli rakibine kaybetmedi.

Bu süreçte oynanan lig maçlarında 14 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 10’unda ise kalesini gole kapatmayı başardı.

23 Şubat 2020’de oynanan lig maçında ise kazanan sarı-kırmızılılar oldu. Müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray, galibiyet hasretine son verdi.

Kadıköy’deki son 10 maç

İki ezeli rakiplerin Kadıköy’de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe’nin 4, Galatasaray’ın ise 3 galibiyeti bulunurken, 3 mücadele de berabere sonuçlandı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan son 10 maç şöyle:

10.11.2013

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.03.2015

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

25.10.2015

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

20.11.2016

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

17.03.2018

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

14.04.2019

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)