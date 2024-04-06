Kadın A Milli Takımı elemelere iyi başlamadı

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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta Kadın A Millî Takımımız, ilk maçında İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Letzigrund Stadyumu'nda oynanan maçı Kadın A Millî Takımımız 3-1 kaybetti.
A Milli Takım elemelere puansız başladı
İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 30 ve 78. dakikada Viola Calligaris, 52. dakikada Luana Bühler kaydetti. Milli takımımızın tek golü 80. dakikada Ece Türkoğlu'ndan geldi.
Bu sonuçla birlikte Milli Takım, elemelere puansız başladı. İsviçre gruba 3 puanla başladı.
Kadın A Millî Takımımız, grubun bir sonraki maçında evinde Macaristan'ı ağırlayacak. İsviçre ise Azerbaycan deplasmanına gidecek.
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