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Kadın futbol maçında Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 20:58
Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olduğu özel bir maçta karşı karşıya geldi.
Galatasaray’ın evinde oynanan tarihi maçın 5. dakikasında sarı-kırmızılılarda Daniels kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertliler, rakibini gol yağmuruna tuttu. ilk yarıda goller 5. dakikada Fatma, 13. dakikada Berdan, 31, 34 ve 39. dakikada Shameeka, 40. dakikada Kennya'dan geldi.
Bu gollerle Fenerbahçe, devre arasıa 6-0'lık bir üstünlükle gitti.
FENERBAHÇE'DEN TARİHİ FARK
İkinci yarıda da oyunun hakimi Fenerbahçe'ydi. 51. dakikada sahneye çıkan Setenay topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 7-0 öne geçiren golü kaydetti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, mücadeleden 7-0'lık bir skorla ayrıldı.