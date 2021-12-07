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    Kadın futbol maçında Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı

    Kadın futbol maçında Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı

    Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımlarının tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldiği maçta sarı-lacivertliler mücadeleyi 7-0 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 20:58
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    Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olduğu özel bir maçta karşı karşıya geldi.

    Galatasaray’ın evinde oynanan tarihi maçın 5. dakikasında sarı-kırmızılılarda Daniels kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertliler, rakibini gol yağmuruna tuttu. ilk yarıda goller 5. dakikada Fatma, 13. dakikada Berdan, 31, 34 ve 39. dakikada Shameeka, 40. dakikada Kennya'dan geldi.

    Bu gollerle Fenerbahçe, devre arasıa 6-0'lık bir üstünlükle gitti.

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    FENERBAHÇE'DEN TARİHİ FARK

    İkinci yarıda da oyunun hakimi Fenerbahçe'ydi. 51. dakikada sahneye çıkan Setenay topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 7-0 öne geçiren golü kaydetti.

    Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, mücadeleden 7-0'lık bir skorla ayrıldı.

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